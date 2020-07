green

El hombre tendrá que responder por el delito de maltrato animal, pues debido a la agresión el canino “perdió sus ojos”, según dijo el organismo acusador.

Pero el animal logró reponerse de las heridas y hoy se encuentra con sus cuidadores, aunque con las limitaciones que le quedaron del salvaje ataque.

#Fiscalía, a través de #GELMA, imputó cargos por el delito de maltrato animal al presunto agresor del canino Thor, quien perdió sus ojos como consecuencia del ataque. Los hechos ocurrieron en Zipaquirá #Cundinamarca. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 15, 2020

Este caso lo denunció la actriz Carmen Villalobos por medio de sus historias de Instagram, el primero de marzo, y dijo que los hechos ocurrieron dos días antes y que el canino se debatía entre la vida y la muerte.

“[…] un tipo que iba pasando y agredió a un perrito porque sí. Comenzó a pegarle con las piernas y con las manos, cogió un palo y comenzó a pegarle en la cabeza al perro, a tal punto que le sacó los ojos; y no le bastó eso, sino que cogió una pistola de balines y se la estalló en la cabeza al perro”, relató la actriz, en medio de lágrimas.

Villalobos dijo que el animal tenía las costillas rotas, que estaba ciego y que la cabeza y el cuerpo los tenía llenos de balines.

Además, contó la artista, en el momento en que le iban a poner la inyección para que muriera el perrito se aferró a la vida y “de repente se levantó”.

“Él no podía moverse y estaba llorando, y en el momento en el que lo iban a poner a dormir, el perrito se levantó, comenzó a mover su colita, como quien dice: ‘no me mates, a pesar de todo el daño que me hicieron quiero vivir’. Estamos haciendo todo lo posible por ayudarlo”, agregó la actriz.