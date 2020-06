green

“Me preocupó mucho esta cifra: el 25 % de la gente que ha fallecido en Bogotá ha fallecido de coronavirus; no tenían nada, ninguna comorbilidad [otras enfermedades]. No era porque era obeso, ni porque tenía Epoc o problemas cardíacos; estaba regio, perfecto y en el transcurso de dos semanas falleció. Estrictamente por coronavirus”, afirmó la alcaldesa, en el mismo en vivo en el que avisó que la capital podría volver a una “cuarentena estricta”.

López también aclaró que ese 25 % significa 1 de cada 4 fallecidos por COVID-19 en Bogotá, que “al día de hoy son unos 150 casos”. Cabe mencionar que según las cifras, hasta este sábado, en la ciudad se habían confirmado alrededor de 27 mil casos positivos y 602 muertos.

Por las características que encontraron sobre los fallecidos, la mandataria además pidió especial cuidado con los mayores de 60 años, “porque a ellos sí las comorbilidades los matan”, a diferencia de los menores de esa edad, donde el antecedente más peligroso en los pacientes con COVID-19 ha sido la obesidad.

Adicionalmente, insistió con solo salir de casa si es estrictamente necesario, y más en hogares donde hay mayores de 70 años, que definitivamente tienen el riesgo más alto, porque si se contagian “terminan hospitalizados” y tienen una probabilidad de morir “del 80 %”.

Estos detalles sobre el estudio que entregó Claudia López se pueden escuchar desde el minuto 39:35 de este video de Canal Capital con el ‘live’ completo de la alcaldesa sobre cómo va Bogotá en la panemia.

En la grabación, la alcaldesa igualmente se refirió a las nuevas medidas que tomaron por el COVID-19 y que incluyeron cierre de unas estaciones de Transmilenio.