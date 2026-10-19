Por: El Espectador

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La captura de Everth Julio Hawkins Sjorgreen, exgobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se realizó en la ciudad de Barranquilla debido a una investigación por corrupción en su contra, promovida por la Fiscalía. De acuerdo con los datos recopilados por El Espectador, la Policía Nacional procedió a su detención tras una solicitud explícita del ente investigador. El principal foco de las pesquisas es un entramado en el que, presuntamente, Hawkins Sjorgreen habría contactado al grupo delincuencial denominado "Las Salsas Mexicanas" para intimidar a víctimas y obtener millonarias sumas de dinero a cambio de permitir el desarrollo de actividades comerciales, sin poner en riesgo la integridad de los afectados ni la de sus familiares.

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Según el comunicado de la Fiscalía, ya han sido identificadas dos víctimas, ambos contratistas de la Gobernación, a quienes supuestamente se les exigió un total de 3.000 millones de pesos colombianos (COP). Incluso, uno de estos casos habría incluido la retención de un familiar para presionar el cumplimiento de las exigencias económicas. Por tales hechos, Hawkins Sjorgreen será llevado ante un juez de control de garantías, quien deberá legalizar su captura antes de la imputación de los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo.

Además de este proceso, Hawkins Sjorgreen enfrenta otra investigación significativa en el caso conocido como Aremca. Según la Fiscalía, la investigación se relaciona con el mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, proyecto valorado en 11.125 millones de pesos colombianos. El exgobernador es señalado por irregularidades como la delegación de la firma de un contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), entidad que no tenía la experiencia técnica requerida. El contrato fue suscrito el 19 de octubre de 2022 y la ejecución de la obra y la interventoría quedaron en manos de subcontratistas a pesar de los requisitos legales no cumplidos.

Las acusaciones incluyen la realización de un estudio de mercado insuficiente, la presentación del proyecto como gerencia estratégica en vez de obra, y la tramitación del contrato por modalidad directa, pese a que la ley exigía licitación pública. Así mismo, la obra inició el 20 de abril de 2023 sin las licencias ambientales ni permisos de entidades como la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina) y la Dirección General Marítima (Dimar), lo que ha dejado en riesgo varias estructuras ya construidas y la ausencia del muelle turístico, pieza central del proyecto. Según peritos de la Fiscalía, este caso ha significado un posible detrimento patrimonial de 4.330 millones de pesos, debido a sobrecostos, omisiones en devoluciones y descuentos faltantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue capturado el exgobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjorgreen?

Everth Julio Hawkins Sjorgreen fue capturado a petición de la Fiscalía, que lo investiga por presunta corrupción. Según El Espectador y la Fiscalía, los cargos incluyen extorsión agravada y secuestro extorsivo por, supuestamente, haber utilizado un grupo delincuencial para exigir dinero a contratistas de la Gobernación a cambio de no atentar contra su integridad ni la de sus familiares.

¿En qué consisten las irregularidades del caso Aremca y cómo afectaron el proyecto en Haynes Cay?

De acuerdo con la Fiscalía, las irregularidades incluyen la firma de un contrato con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), entidad sin experiencia técnica suficiente, la omisión de licitaciones públicas y la falta de permisos ambientales. Esto afectó el proyecto urbanístico en Haynes Cay, pues se construyeron estructuras sin los permisos legales, se omitió la construcción del muelle y se generó un presunto detrimento patrimonial superior a 4.000 millones de pesos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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