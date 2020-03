green

El grupo de europeos no respetó la cuarentena de dos semanas que les impuso el Gobierno Nacional a todas las personas que ingresaran al país después de que se conociera la llegada del coronavirus a Colombia.

Los holandeses arribaron a Bogotá el 15 de marzo y se desplazaron a Villa de Leyva (Boyacá), según conoció Blu Radio. Ciudadanos de ese municipio advirtieron a las autoridades de la presencia irresponsable de los viajeros en esa zona del país y por eso este jueves funcionarios de Migración Colombia llegaron hasta el hotel en el que estaban hospedados los europeos, para capturarlos e iniciar el proceso de expulsión del país.

“Los requieren en el establecimiento del hotel, se les informa y pues obviamente van a ser sujetos de una medida de expulsión por incumplir la norma de aislamiento“, señaló ante varios medios de comunicación el alcalde de Villa de Leyva, Javier Castellanos.

Esta no es la primera captura que las autoridades colombianas hacen de una persona que no respeta el aislamiento de dos semanas impuesto por el Gobierno. Este miércoles fue detenida una mujer colombiana que llegó al país esta semana desde Estados Unidos y no guardó reposo en su hogar.

A continuación, el video del momento en el que los holandeses fueron sacados del hotel en el que se hospedaron en Villa de Leyva: