Quedan las últimas horas para terminar el 2023 y los bogotanos se apresuran con todos los preparativos para celebrar esta importante fiesta de fin de año. Muchos se desplazan hacia Girardot o Melgar, municipios muy concurridos y donde muchos tienen casas de verano o fincas para pasar sus vacaciones; sin embargo, no todo ha sido color de rosa y los que han viajado este sábado 30 de diciembre han tenido un dolor de cabeza.

(Vea también: Bogotá tendría cambios en los peajes de las entradas a la ciudad; Galán propuso idea)

A través de redes sociales, los viajeros se quejaron por las demoras eternas en el trayecto de Bogotá a Girardot. Algunas personas aseguran que la travesía les tomó entre 8 y 11 horas, debido al largo trancón que se registra en la carretera, donde hay varios frentes de obra por la ampliación del tercer carril.

“No hay carretera que aguante”, “11 horas, una delicia”, “se despidió bien la alcaldía”, fueron algunos de los comentarios de los viajeros resignados y desesperados en redes sociales.

Menos mal me gusta el sol☀️…

En serio 9 h no joda y esa carretera le han metido Plata !!! A lo q marca no se cuantos carriles obviamente hay q ver q entre Melgar y girardot mas de 3 millones de rolos se quedan y pues no hoy carretera q aguante tal volumen y 2 millones llegan hasta ibague

— 🐺 andres 🎵🏴‍☠️🇩🇪🗿 (@kamusdoc2) December 30, 2023