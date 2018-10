View this post on Instagram

Este viernes 26 de octubre, podrás conocer el primer sencillo de mi álbum DE MI ALMA ITALIANA. Suscríbete a mi canal de YouTube (enlace en mi biografía) para conocer en primicia el video de O'Sole Mio, o descarga de las principales plataformas musicales esta hermosa canción. Esta producción no tiene fines comerciales, se trata de cumplir un sueño, llevando alegría y amor a los demás, a través de la música. Grazie amici. 🎼🎼🎼🇮🇹🇮🇹🇮🇹 . . . #delaespriellastyle #delaespriellastyle #estilodevida #fashion #moda #abogado #lawyer #derecho #italianstyle #criminaldefenseattorney #DeMiAlmaItaliana #OSoleMio