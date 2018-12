El también exvicepresidente venezolano aseguró que cuando tuvieron conocimiento del supuesto atentado, que estarían orquestando ciudadanos venezolanos, contra el presidente Duque llamaron insistentemente a la Cancillería colombiana y llevan varios días sin recibir respuesta. Resaltó que antes tenía comunicación permanente y respetuosa con la excanciller María Ángela Holguín.

Así lo afirmó el Arreaza en Blu Radio:

“El día de ayer dedicamos todo el tiempo a eso. Puse a todo mi equipo a llamar y ha sido imposible comunicarse con el canciller Carlos Holmes Trujillo. No tenemos comunicación entre los cuerpos de inteligencia, ni militares. Eso es muy peligroso, pareciera que las autoridades colombianas juegan a la guerra con Venezuela, […] porque cuando no hay diplomacia viene la guerra, y nosotros no queremos la guerra”.