Justo cuando el debate por la inseguridad tiene en jaque a las autoridades locales y distritales, nuevos casos de víctimas siguen ocurriendo y saliendo a la luz. En las últimas horas, el concejal Rubén Torrado denunció el caso de Camilo Quintero, actor y gestor cultural, a quien asaltaron y apuñalaron en el norte de Bogotá.

🚨 La inseguridad en el barrio San Felipe se agrava debido a las obras del Metro: vallas y falta de iluminación aumentan los casos de inseguridad. @Camilosquintero , actor y gestor cultural y su pareja, fueron víctimas de un robo mientras regresaban a casa por la 72 con Caracas. — Concejal de Bogotá Rubén Torrado (@ConcejalRuben) July 25, 2023

“La inseguridad en el barrio San Felipe se agrava, debido a las obras del Metro. Vallas y falta de iluminación aumentan los casos de inseguridad. Camilo sufrió una fractura en la falange del dedo pulgar y su acompañante sufrió cortadas en sus manos”.

Detrás de este hecho parecen existir otros detalles inquietantes, pues el actor, que ha trabajado de la mano con figuras de la farándula como César Mora y Christian Gómez, afirma que, durante el hurto, los sujetos se refirieron a él por su trabajo en talleres de escritura con víctimas del conflicto armado. El atraco ocurrió casi a las 7:00 de la noche, cuando Quintero, quien iba con un amigo y una prima, estaba próximo a llegar a su casa, ubicada en el barrio San Felipe, en la calle 72 con carrera 20.

“Iban muy bien vestidos los dos sujetos que nos atacaron. Uno de ellos se abalanzó contra mi amigo y a mí me cogió uno de ellos y me tiró al suelo. Empezaron a golpearnos, pero no pedían nada. A mi amigo le cortaron las manos y a mí también.”, narró el actor a El Espectador.

El sujeto que tenía sometido a Camilo le pidió el celular, atacándolo con el cuchillo. Él se lo dio, pero le extraña que a su amigo no se lo quitaron. “Cuando le entrego el celular me dice ‘para que siga escribiendo historias hijue…’, y en seguida me cogió la mano izquierda y me rompió los dedos. Esa es la mano con la que escribo”, añadió a este diario el joven actor.

“La policía no llegó”

De acuerdo con Quintero, a su amigo le cerraron la herida con 17 puntos y a él, con siete. En su relato el actor denunció que las autoridades hicieron presencia pasados más de 15 minutos, y que si encontraron una patrulla fue porque salieron en su búsqueda, estando heridos.

“Salimos a la Caracas y pasó una patrulla. Casi no se detiene. Mi prima se le botó al carro y por eso paró. Luego el policía nos dijo que esperáramos una ambulancia, pero nada que llegaba, hasta que le insistimos que nos llevara a un hospital. Finalmente accedió”, dice la víctima del ataque.

¿Un ataque premeditado?

Después de escuchar las palabras del “ladrón”, Camilo Quintero tiene dudas de si fue realmente un robo o un ataque planeado. “Yo soy líder juvenil de víctimas del conflicto armado; he liderado talleres de escritura en torno a relatos de las víctimas; he trabajado en obras de teatro, que cuentan esas historias, y ahora mismo estamos en proceso de abrir una casa cultural que se llama ‘Memoria’, la cual busca rescatar la memoria histórica del conflicto”, cuenta el actor.

Por otro lado, su celular estaba lleno de textos de los procesos de estos trabajos. “Había muchas historias de víctimas”. Por esta razón Quintero cree que pudo haberse tratado de algo más. “En el momento tengo dudas y hasta ahora me he podido recuperar, para interponer la denuncia. Ya hemos pedido las imágenes de las cámaras de seguridad”, concluyó el joven.