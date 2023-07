El ‘influencer‘ vallenato Jorge Luis Villa Reales, conocido por ser parte del grupo humorístico ‘Típico de la costa’, fue víctima de un atraco en la capital del Cesar. Los hechos se registraron la noche del miércoles 4 de julio, en el barrio Nueva Esperanza.

El creador de contenidos contó a RTA Noticias, que los delincuentes le dispararon a la altura de la oreja derecha. “Ayer saliendo a eso de las 9:30 de la noche a trabajar se me atravesaron dos muchachos a pie y uno de ellos me sacó un arma, eso fue por la calle 7 del barrio Nueva Esperanza. Mi reacción fue tirarles la moto encima y me hicieron un disparo que gracias a Dios era de arma traumática y la bala no entró”, contó.

Tras el hecho, el joven fue trasladado a la clínica Alta Complejidad de la ciudad, donde recibe atención médica. Además, se conoció que será intervenido quirúrgicamente.

Ante el lamentable hecho, Villa Reales, pidió mayor presencia de la Policía en los diferentes sectores de Valledupar. “Más seguridad de parte de la Policía Nacional, la verdad es que hay mucha inseguridad en la ciudad. Valledupar está invivible”, dijo.