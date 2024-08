Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Luego de que se hiciera viral que los pasajeros del aeropuerto Hacaritama, ubicado en el municipio de Aguachica, Cesar, esperan sus vuelos debajo de un palo de mango, fueron miles las reacciones sobre las condiciones y el servicio que presta esta terminal aérea.

(Vea también: Importante avión tuvo incidente en el aeropuerto El Dorado y así quedó: podría ser grave)

El gerente aeronáutico de estas instalaciones, Henry Smith Pradilla, quien también ejerce funciones en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo, en Valledupar, se refirió al funcionamiento del aeroparque y las próximas adecuaciones que tendrá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EL PILÓN – ES LO NUESTRO (@el_pilon)

“Sí, como es un aeropuerto bastante pequeño, las personas esperan ahí debajo del palo de mango para abordar su vuelo, pero tiene una sala de abordaje para aproximadamente 50 personas, dado que vuelan en aeronaves ATR de 48 pasajeros”, expresó Pradilla.

Cabe resaltar que, el Hacaritama retomó sus operaciones en el 2016 con la aerolínea Satena, la cual viaja de Bogotá a Aguachica y de Aguachica a Bogotá 3 veces por semana: martes, jueves y domingos, generalmente a partir de las 7:00 a. m.

Lea: “Realismo mágico”: la sala de espera del aeropuerto de Aguachica es un palo de mango

Información oficial de Satena describe que Aguachica se encuentra en una posición geográfica estratégica: “contando con transporte aéreo, férreo y en forma paralela con la vía fluvial del río Magdalena y sostiene intercambio comercial, principalmente, con los centros urbanos de Bucaramanga (165 km), Cúcuta (245 km), Ocaña (40 km), Valledupar (301 km), Barranquilla (479 km), Bogotá (538 km) y Medellín (937 km)”.

No obstante, según el gerente aeronáutico, este es un aeropuerto no controlado, lo que quiere decir que no tiene bomberos ni hay controladores aéreos. “Lo que se hace es una operación coordinada con frecuencia aeronáutica y se hacen estos vuelos con la aerolínea que es en gran parte del Estado”, precisó.

Según los pasajeros, no habría banda electrónica para transportar las maletas, por lo cual, la revisión de equipajes la realizan las autoridades del sitio de manera manual, por lo general, cada vuelo tiene entre 37 y 40 pasajeros.

Qué cambios tendrá el aeropuerto de Aguachica

“Pero lo que hay que resaltar aquí es la conectividad comercial que tiene este aeropuerto con Bogotá, este también es un aeropuerto donde también hay muchas operaciones militares y presta servicios de aeronaves privadas, al lado cuenta con una bomba de combustible y casualmente hace 15 días, más o menos, estuvo el presidente por allá”, agregó el funcionario.

Hace unos meses fue anunciada la intervención de esta terminal por un valor superior a los $ 50.000 millones.

Cómo serán los cambios

“El proyecto ya fue adjudicado, ya hay la asignación de un contrato, su primera fase va a ser toda la zona a tierra del aeropuerto, para mejorar esta zona del palito de mango y tener la zona de llegada, la sala de salida, la estación de bomberos, es una inversión de aproximadamente $ 56.000 millones que está realizando la Aeronáutica Civil para seguir mejorando el servicio aéreo desde Hacaritama para toda Colombia”, explicó Pradilla Oñate.

Lee También

Según el vocero de la Aeronáutica, la segunda etapa va a ampliar la pista que hoy es de 1.100 metros de largo y 18 metros de ancho: “Estos son trabajos que van a ver mucho más adelante, con su torre de control, entonces ese es el mensaje que le mandamos a la gente, vamos a seguir mejorando para que los usuarios cada día estén mejor, con más confort”.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.