La Policía dio a conocer el audio de la llamada en donde una mujer de nacionalidad venezolana contacta a un supuesto médico para que le practique el aborto, pues asegura que está “manchando” y que con el paso de los días el sangrado es mayor.

De acuerdo con las autoridades, el hombre que atiende a la trabajadora sexual es alias ‘el Médico’, “quien practicaba los procedimientos de aborto sin las más mínimas condiciones de salubridad”.

En el audio se escucha que la joven pide que el supuesto médico la revise urgente, y le envía el mensaje con una mujer que hace las veces de recepcionista, al parecer en una droguería.

El hombre escucha atento y luego pide que la pongan al teléfono, y es ahí cuando ella le cuenta todo:

“Yo soy la muchacha que vino la primera vez con el sangrado, ¿se acuerda? He pasado todo el día botando eso, he tenido fiebre y hoy tampoco pude trabajar. Acuérdese que yo trabajo de prepago. Yo no siento nada, a mí el niño normalmente se me mueve. ¿Se acuerda que yo le dije que me lo quería sacar?”, dice.