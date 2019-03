La información que entregó este lunes la Patrulla Fronteriza (CBP, de acuerdo con sus siglas en inglés) es que el cargamento cayó el pasado 28 de febrero en el puerto de Nueva York/Newark, y que su valor en el mercado se estima en unos 77 millones de dólares.

“Fue la segunda mayor incautación de cocaína en el Puerto de Nueva York, ¡y la mayor en casi 25 años!”, dijo la CBP en su cuenta de Twitter, en donde confirmó que en el operativo participaron la Guardia Costera de EE. UU., la DEA y policías de la ciudad y del estado.

3,200LB COCAINE SEIZURE–#CBP coordinated with U.S. and international partners to seize 3,200lbs of cocaine worth an estimated $77M! It was the second largest cocaine seizure at the Port of New York/Newark, and the largest in nearly 25 years! Learn more: https://t.co/N2Nnzyq1Du pic.twitter.com/70Jl4Or7Hm

