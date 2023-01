Durante las horas de este lunes 02 de enero, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios en Buenaventura atendió el llamado del sector de Pampalinda, donde se produjo un grave incendio.

Esta emergencia es atendida por los bomberos del barrio La Independencia, pero ante la complejidad que se encontraron; fue requerido el apoyo de los voluntarios de la central. Gracias al esfuerzo y oportuna gestión lograron controlar las llamas y evitar que se propagara a otras viviendas.

En total, el incendio dejó como saldo cinco casas en pérdida total y otras con afectaciones parciales. Por fortuna no se registraron personas heridas ni fallecidos, solo pérdidas materiales.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura, atraviesa una situación económica muy compleja, tanto que se encuentran hasta sin seguridad social.

“Vamos para cuatro meses que no se recibe salario, no hemos pagado las primas, no hemos podido ponernos al día con la seguridad social de los trabajadores y aún así estamos corriendo el riesgo de salir a atender a la comunidad”, expresó Nurth María Castro, subcomandante de bomberos.