Lyda Inés Olivella se viste toda de blanco un día a la semana. Todos los miércoles conmemora las exequias de su esposo, Eliécer Cohen, a quien le prometió, en esa ceremonia, que ese día de cada semana de lo que resta de su vida, se vestiría así. Cohen, un exitoso ingeniero, fue una de las 107 víctimas de la explosión del avión de Avianca HK 1803, el cual fue usado como golpe del terrorismo del Cartel de Medellín el 27 de noviembre de 1989. Aunque el objetivo, al parecer, era el expresidente Cesar Gaviria, todos los ocupantes del vuelo que iba para Cali, fallecieron tras la explosión que despedazó el avión en el Cerro Canoas, de Soacha.

(En contexto: Hace 30 años murió un victimario, pero quienes importan son sus víctimas)

“Le tocaba a mi esposo, pienso yo”, explica Olivella. Dos frases que resumen la serie de hechos que desencadenaron en que Cohen ocupara la silla 18 aquel día. Para empezar, se suponía que el viaje de negocios a Cali era para el socio de todavía la vida. Sin embargo, justo ese colega estaba de cumpleaños, por lo que Cohen tomó el viaje.

La víctima tenía el vuelo que salía 40 minutos después al del avión HK 1803, pero Cohen terminó embarcado en la aeronave que por dentro llevaba los explosivos.

El vuelo despegó a las 7:13 de la mañana y, cuatro minutos después, estalló. “Yo le doy la noticia a mis hijos. Y entonces Eliécer hijo me dijo: ‘Mamá con eso no se juega’. Y yo le dije: ‘Daría mi vida por no tener que decirte, a ti y a tu hermano, esta noticia’”, recuerda.