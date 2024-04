El Alcalde Mayor de Bogotá se refirió a un retraso en obras por parte del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá que estaría agravando esa emergencia por la situación del agua que se vive actualmente la capital de la República.

Bogotá se abastece de tres sistemas, el sistema Norte donde está la planta Tibitoc. Esa planta que se está modernizando cuyo contrato se firmó en el año 2019 y que asegura el alcalde recibió con serios retrasos, esa planta con la adecuación de este contrato que se firmó podría abastecer cerca de 12 metros cúbicos por segundo.

En este momento está trabajando a su máxima capacidad la planta de Tibitoc del sistema norte que garantiza el 25 % del suministro de agua de Bogotá solo opera con 7.5 metros cúbicos por segundo.

“Se contrató la ampliación de la capacidad de esa ampliación debe llevarla a tener la posibilidad de tratar 10.5 metros cúbicos por segundo pero en picos puede llegar a 12 metros por segundo, esa obra tiene unos retrasos, hay que decirlo la recibimos con retrasos fue contratada repito en el 2019 no se ha terminado, recibió una prórroga desde el año pasado que va hasta octubre de este año, nosotros llegamos y estaba tratando 4.5 metros cúbicos por segundo por lo que me informó ayer el acueducto 4.5 metros cúbicos por segundo en enero decidimos ampliar eso para reducir la presión sobre chingas para no traer tanta agua de Chingaza porque Chingaza es el que tiene una situación crítica y pasamos de 4.5 metros cúbicos a 7.5 metros cúbicos que estamos trayendo más o menos en este momento”.