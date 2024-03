Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

En horas de la mañana de este viernes 15 de marzo, a las afueras del aeropuerto El Dorado ‘Luis Carlos Galán Sarmiento‘, un grupo de veinte empleadas de servicios generales salieron a protestar. Uniformadas de azul y con notable molestia, denuncian que algunas no reciben su sueldo desde hace dos meses y otras desde hace mes y medio.

(Le puede interesar: La historia de dos niños africanos abandonados en El Dorado)

EL COLOMBIANO obtuvo testimonios de algunas de las trabajadoras que prefieren no revelar su identidad. “Nos dicen que nos van a pagar un día, que el otro y no nos ha cumplido (…) No tenemos insumos, uniformes completos y los contratos acá son por tres meses, nos queda uno, entonces, ¿qué va a pasar?”, dice una de ellas.

#DATO A esta hora hay protestas en la torre de control de El Dorado por parte de las mujeres que trabajan en servicios generales porque la Aerocivil, del Gobierno del presidente Gustavo Petro, no les ha pagado salarios hace semanas. ¿Qué está pasando? pic.twitter.com/5GGTQciW1J — Santiago Ángel (@santiagoangelp) March 15, 2024

La empresa que administra estos servicios es el Grupo Adin, una Unión Temporal relacionada con aseo y mantenimiento de distintas instituciones.

EL COLOMBIANO tiene en su poder el documento del 6 de febrero de 2024 que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del ministerio del Trabajo dirigió a la empresa cuestionada.

Se trata de un requerimiento de normas laborales donde el ministerio le exige al representante legal del Grupo Adin que evidencie el pago de nómina, horas extras, dominicales y festivos y hasta calzado y vestido de varias trabajadoras que denuncian no haberlo recibido.

(Siga leyendo: Así avanza el cáncer de colon, la enfermedad que afronta Rodolfo Hernández)

Otro de los testimonios que obtuvo este diario señala que tampoco les han suministrado insumos como papel higiénico.

Otras denuncias por incumplimiento a trabajadores

Este no es el único caso en el que se cuestiona el cumplimiento de obligaciones laborales por parte del Grupo Adin. En septiembre del 2023 se registró otra denuncia del personal que presta los servicios de aseo general en las instituciones educativas oficiales del municipio de Pitalito, Huila. En ese caso, las trabajadoras señalaron que tampoco estaban afiliadas al sistema de salud por parte de la Unión Temporal.

Lee También

La empresa Grupo Adin fue contratada mediante un acuerdo marco establecido por agencia nacional de contratación pública ‘Colombia Compra Eficiente’.