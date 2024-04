Los bogotanos empezaron a tomar sus medidas preventivas y como desde este jueves 11 de abril empezó a funcionar el racionamiento de agua por localidades, en la zona 1 sucedió una situación que se puede seguir repitiendo.

Este primer día, 23 barrios de Antonio Nariño, 53 de Barrios Unidos, 18 de Chapinero, 22 de Los Mártires, 69 de Puente Aranda, 28 de Rafael Uribe Uribe, uno de Santa Fe, 52 de Teusaquillo, 4 de Tunjuelito y 16 de Usaquén son los que empezarán con un racionamiento de 24 horas. Sin embargo, en muchas de estas zonas, los bidones y botellones de agua están escaseando.

Uno de los primeros en hablar al respecto fue el director del programa de 6 AM, de Caracol Radio, Gustavo Gómez. “Le cuento una cosa: mi esposa estuvo ayer por todos lados: Homecenter, Home Sentry, los 3 elefantes y escasean los bidones. No hay. No hay de los tanques grandes. Dificilísimo conseguir un balde”, dijo el periodista.

La situación ya se ve reflejada en los stand de los supermercados y las tiendas, pues, en un recorrido que hizo la emisora en varios de los barrios anteriormente mencionados, los tenderos dieron a conocer cómo ha sido el comportamiento de los bogotanos en los últimos días.

Los entrevistaron concordaron en que hay un incremento de la venta del agua y esto está llevando a que el ‘surtido’ se acabe rápido o que cambien los precios. “Ha subido demasiado (el precio). Han pedido muchos botellones, más que todo el de 20, 6 y 5 litros. Ya no tenemos más”, dijo uno de los tenderos. “Ha subido un 50 % y se nos ha agotado varias veces porque no aguanta el abastecimiento para todos los conjuntos”, añadió otra vendedora.

¿Hay escasez de agua en botella en Bogotá?

Que en los embalses hay poca agua es una realidad que se ve a simple vista, pero que este líquido también empiece a escasear en las tiendas empieza a preocupar. Mucho más porque, según una de las tenderas entrevistadas, los vendendores de una de las empresas que comercializa los botellones de agua le dijo que allí también se estaba acabando el producto.

“Queríamos hacer un pedido grande, pero nos manifestaron que tenían un desabastecimiento de agua”, dijo una tendera en Caracol Radio.

El informe esa emisora concluyó que luego de una visita por varias tiendas, en la mayoría de ellas se empieza a reportar escasez o desabastecimiento.

Aún no se sabe cuánto tiempo durará el racionamiento de agua por localidades en Bogotá, pero si esta situación en las tiendas se mantiene, hay preocupación.