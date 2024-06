La movilidad hoy en el sur de Bogotá se puede definir como caótica, pues el Portal de Transmilenio de Usme está cerrado por algunas protestas que se presentan en el sector del Danubio Azul, muy cerca de la Cárcel La Picota.

Maribel, una mujer que vive en el sector, habló en Caracol Radio sobre los hechos y dijo que la situación “es terrible”. “No hay transporte. No hay buses, no hay carros particulares, los alimentadores no suben. Lo único que se ve es gente caminando”, aseguró.