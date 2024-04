En los últimos días, a través de redes sociales ha tomado fuerza una particular coincidencia en la salud de miles de Bogotanos, quienes aseguraran que un virus diarreico se está abriendo espacio entre la población. Sobre el tema, el subsecretario de Salud Pública de la entidad, Julián Fernández Niño, explicó la situación.

Dentro de las hipótesis principales que tienen las autoridades, está la temporada de Semana Santa. Pues muchos ciudadanos salieron de la ciudad y al regresar de otras zonas del país quizá presentaron contagios de patologías relacionadas.

Las estadísticas de la Secretaría de Salud detallan que entre el 7 al 13 de abril se presentaron 418 hospitalizaciones por enfermedad diarreica aguda, las cuales han sido tratadas en centros asistenciales, es decir, no es algo netamente coincidencial.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha adelantado varias tomas de muestras y no se ha evidenciado ninguna alteración en los parámetros requeridos para el consumo humano.

La mayoría de casos presentados están relacionados con adultos, aunque Fernández explicó que no se puede bajar la guardia teniendo en cuenta el riesgo que pueden presentar los menores de edad.

“Este incremento lo observamos por ahora en adultos, para el caso de los niños y niñas que sabemos que tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones, no evidenciamos un aumento en los casos; así mismo no existe por ahora un incremento de las hospitalizaciones con respecto a la enfermedad diarreica aguda en la ciudad. Invitamos a la ciudadanía a no bajar la guardia y seguir las recomendaciones esenciales”, aseguró Fernández.