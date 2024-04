Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó la alerta mundial por esta enfermedad en mayo del año pasado, esto no quiere decir que se hubiera erradicado o que dejara de ser peligrosa. Se consideró controlada, pero su propagación sigue bajo monitoreo y es por eso que la aparición de una cepa potencialmente peligrosa volvió a encender las alarmas.

(Vea también: Detallan lista de cosas que hay en un hogar y podrían intoxicar el cuerpo)

De acuerdo con el Daily Mail, el brote se halló en la región de Kamituga, en la República del Congo: en pleno centro de África.

Además, el medio británico detalló que su peligrosidad radica en que parece más infecciosa y difícil de detectar.

Tan solo en el lugar donde se originó se habla de 108 casos, pero fue suficiente para demostrar su potencial, por lo que se disparó la alerta para evitar que salga de la región, sobre todo teniendo en cuenta que del lugar salen, pasan o llegan mineros y todo tipo de personas.

Incluso se dice que estos –y trabajadoras sexuales, entre las cuales se habrían dado las condiciones que propiciaron la mutación del virus– se mueven entre poblaciones cercanas y de países cercanos como Ruanda y Burundi.

Lee También

Circunstancias como que los contagiados no son conscientes de los cuidados necesarios para evitar contagiar a más personas, y la precaria infraestructura de salud, empeoran el panorama.

Esto hizo que los ministros de Salud de al menos 12 países del continente para evaluar medidas, pero no se descarta que autoridades mundiales también ofrezcan ayuda o intenten intervenir en alguna medida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

¿Qué es la viruela del mono y por qué representa peligro de convertirse en pandemia?

La viruela del mono es una enfermedad infecciosa que puede transmitirse de animales a humanos y de persona a persona. Los síntomas iniciales son similares a los de la gripe, incluyendo fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y agotamiento, seguidos por una erupción característica que suele comenzar en la cara y extenderse a otras partes del cuerpo.

La transmisión del virus se produce a través del contacto cercano con una persona infectada, fluidos corporales, lesiones cutáneas o artículos contaminados como ropa o ropa de cama. También puede ocurrir por gotas respiratorias durante interacciones cara a cara prolongadas.

Aunque la mayoría de los casos son leves y se resuelven por sí solos, pueden ocurrir complicaciones graves como infecciones de la piel, neumonía y problemas oculares que pueden llevar a la pérdida de la visión, especialmente en individuos inmunocomprometidos.

El potencial de la viruela del mono para convertirse en una pandemia radica en su capacidad de propagarse en áreas donde no es endémica, especialmente en entornos urbanos densamente poblados, y entre personas que no tienen inmunidad previa. La movilidad global y la interacción humana facilitan la transmisión del virus, lo que, junto con la variabilidad en la gravedad de los casos y la posibilidad de mutaciones virales, podría llevar a un brote más amplio si no se controla eficazmente.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.