En el último mes, en Bogotá se han presentado varios casos de feminicidios que tienen en alerta a las autoridades y las mujeres de la capital, quienes están en serio riesgo al ver que no tienen las suficientes garantías de protección. De hecho, hay casos que se han presentado en establecimientos públicos, como el que ocurrió en el centro comercial Santafé, con el homicidio de Stefanny Barranco.

Ahora, un nuevo intento de feminicidio ocurrió en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, donde según Citytv una mujer fue víctima de agresión por parte de su expareja. Lo insólito del hecho es que ella terminó con él una relación hace más de 7 años y, desde entonces, no ha dejado de recibir graves amenazas.

Según el relato de la víctima, que guardó su identidad por seguridad, todo ocurrió en su casa cuando ella descansaba junto a su esposo. Allí, su expareja llegó en compañía de la que sería su novia y, sin mediar palabra, le propinó varias puñaladas, según el citado medio.

“Yo lo agarro a él por el cuello y él me da una bofetada y nos amenaza con una piedra, a mi esposo y a mí. Me separé de él hace más de siete años por las agresiones, y, aun así, no ha dejado de amenazarme”, indicó la mujer en el noticiero.