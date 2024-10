Por: El Colombiano

Una mujer hizo un llamado desesperado a los medios de comunicación tras no encontrar, según ella, respuesta rápida de las autoridades por las constantes amenazas de muerte que recibe de su expareja en Bogotá.

Julieth Merchán empezó a ser víctima de las intimidaciones del expolicía Cristian Osorio el pasado 16 de octubre, con quien mantuvo una relación de seis meses y que terminó por temas de violencia. Ella denuncia que es perseguida por Cristian, quien le dice que le va a quitar la vida, que le “va a llenar la boca de municiones”, además aparece en su trabajo y en su casa sin su consentimiento.

De acuerdo con Blu Radio, este hombre fue patrullero de la Policía Nacional y estaría utilizando sus influencias en la institución para amenazarla. “Decía que tenía acceso a armas, que tenía acceso a gente que me puede matar. Comenzó a decir que su familia es pesada y, como son esmeralderos, entonces tienen cómo acabar con mi vida”, dijo Merchán al medio de comunicación.

Merchán manifiesta recibir varios mensajes de WhatsApp de Cristian en los que le escribe lo siguiente: “Le voy a llenar esa boquita de munición”, “munición es lo que le espera”, “esos niños tan pequeños y sin mamá”, “usted sabe cómo es la ley aquí”.

Incluso, hay un texto que se lee lo siguiente: “Usted sabe que de aquí a que la Policía o la Fiscalía actúe, yo ya me les he adelantado. Oyó, eso le pasa por hijue…, malpa… hijue…”.

Yulieth asegura haber puesto la respectiva denuncia con la Fiscalía General de la Nación, pero el expolicía no ha sido capturado porque “no ha cometido un delito en flagrancia”. Agregó que ese día simplemente le dieron la medida provisional de protección.

“Yo informé a mi conjunto, informé a los vigilantes, les puse la foto del hombre y les puse la identificación; dije que, por favor, si él se llegaba a acercar, tenían que llamar inmediatamente a la Policía, que tuvieran mucho cuidado. Esta semana consiguió ingresar. En los videos de las cámaras de seguridad del otro conjunto se observa cómo el vigilante y el todero le están ayudando a ingresar tranquilamente”, afirmó Merchán al medio de comunicación.

En ese momento, Yulieth llamó a la Policía, y cuando llegaron hasta el conjunto residencial, le informaron que Cristian estaba en la portería, por lo que no se podía llevar a cabo un procedimiento de captura. Ella solicita más protección de las autoridades para que detengan a su expareja, quien en la tarde de ese día le volvió a escribir diciéndole no iba a descansar hasta verla muerta.

Osorio estaría compartiendo contenido íntimo de Yulieth a sus amigos y en Facebook, por medio de una suplantación de identidad en la cuenta.

“Hay un intento de cometer un feminicidio, que no lo ha conseguido. ¿Qué están esperando las autoridades?, pero no están haciendo nada, no están ni siquiera configurando el delito, no están investigando, no hay una orden de captura. Él sabe cómo funciona la justicia de este país y se burla de ella, él sabe cómo es y él sabe que simplemente puede hacer lo que él quiera sin ninguna consecuencia”, puntualizó Yulieth.

