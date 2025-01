El pasado 26 de enero, la SubRed de Servicios de Salud Sur Occidente, emitió un comunicado informando que en horas de la madrugada, el Hospital Pediátrico Tintal, atendió a un niño de 4 años, quien llegó en compañía de su madre y uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia.

Según el comunicado, tras el examen físico, los galenos determinaron que el menor presentaba “múltiples traumas en su superficie corporal”. Ante esta situación, indicaron, activaron la ruta de atención de violencias y por la gravedad de las lesiones, tuvo que ser trasladado al Hospital de Kennedy, donde fue intervenido quirúrgicamente y está bajo observación médica.

Al señalado abuso físico, la línea investigativa de la Policía Judicial, señaló que el menor presuntamente también fue abusado al parecer por la misma mujer que lo golpeó y es la pareja sentimental de su progenitora.

“Se dispuso un componente de investigación judicial quienes realizan las labores de campo que permita dar con la captura del responsable. Solicitamos a la ciudadanía que quien tenga información alguna con este caso, tome contacto a la línea de emergencias 123 o 141 del ICBF. Repudiamos el hecho registrado”, sentenció la teniente coronel, Nancy Cardozo, comandante de la Estación de Kennedy.

Según conoció Red + Noticias, la supuesta agresora se pronunció en sus redes sociales y aseguró que “todo es mentira”. “Yo no tenía al cuidado al niño cuando sabe perfectamente que me encontraba con ella en el establecimiento donde trabaja. Ella tiene problemas mentales y no ha querido entregar el celular donde están las pruebas”.