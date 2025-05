La familia de Michael Contreras, un hombre de 38 años residente en la localidad de Bosa, vive una dolorosa incertidumbre desde el pasado viernes 23 de mayo, cuando fue informado su fallecimiento tras haber ingresado herido al hospital Méderi. El caso, aún sin esclarecer, ha causado preocupación por la falta de respuestas oficiales y por la desaparición de sus pertenencias.

De acuerdo con sus allegados, Michael fue visto por última vez en inmediaciones del portal de El Dorado. Horas después, un mensaje inesperado desde una cuenta desconocida de Facebook alertó a sus familiares sobre su delicado estado de salud, indicando que se encontraba en el hospital y que debían acudir con urgencia.

(Lea también: Pelea en TikTok se escaló y casi termina en homicidio: mujer fue atacada por su “amiga”)

La familia llegó al centro médico cerca de las 11:00 a.m., pero en lugar de ser llevados a urgencias, fueron dirigidos a la oficina pastoral, donde recibieron la devastadora noticia: Michael había muerto.

Los funcionarios del hospital informaron que el cuerpo ya había sido remitido a Medicina Legal. Al acudir a la entidad al día siguiente, los familiares enfrentaron más obstáculos: se les indicó que debían acudir a la URI para denunciar el caso antes de continuar con el proceso de identificación y reclamación del cuerpo.

“No nos explicaron nada. Solo nos dijeron que se había desangrado y que el cuerpo ya no estaba allí”, señaló Parra. Desde entonces, no han recibido ningún reporte claro sobre cómo fue encontrado Michael ni sobre la naturaleza exacta de sus heridas, aunque se ha mencionado que presentaba lesiones con arma blanca.

Otro punto que ha despertado la preocupación de la familia es la ausencia de las pertenencias personales de la víctima. Según indican, Contreras se movilizaba en bicicleta y llevaba consigo un teléfono iPhone de alta gama. Al ser encontrado, ninguno de estos objetos fue hallado en su poder, lo que hace pensar en un posible robo.

“Sabemos que iba en cicla, con un celular costoso, pero cuando lo encontraron ya no tenía nada. Nadie da razón, no hay cámaras, no hay respuestas”, denunciaron sus familaires.