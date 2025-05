Lo que comenzó como una amistad virtual en TikTok terminó convirtiéndose en una pesadilla para Angie Álvarez, una mujer que fue atacada a las afueras de su vivienda, en Bogotá, por cuatro personas, tras una disputa iniciada en esta popular red social. El caso ha encendido las alarmas sobre los riesgos de compartir información personal en internet y la facilidad con la que los conflictos digitales pueden escalar hasta poner en riesgo la vida.

Angie había encontrado en TikTok un espacio para entretenerse, compartir contenidos y hacer amistades. Fue así como conoció a otra usuaria con quien entabló una relación cercana. Sin embargo, con el tiempo, los desacuerdos entre ambas comenzaron a hacerse públicos a través de comentarios y transmisiones, hasta volverse insostenibles.

La situación, lejos de resolverse, tomó un rumbo violento. La víctima había decidido distanciarse, pero ya había compartido detalles de su rutina diaria y entorno en sus publicaciones. Esa exposición terminó costándole caro: fue interceptada fuera de su casa por un grupo de cuatro personas —dos hombres y dos mujeres (una de ella su “amiga”)— que llegaron armados con un cuchillo. Aunque logró sobrevivir al ataque, las secuelas emocionales aún persisten.

“En las cámaras de seguridad se ve como tiempo antes no estaban esperando, cuando nosotros salimos se esconden detrás de un carro, luego llegan estas 2 personas con cuchillos y me amenazan directamente de muerte”, aseguró la víctima en CityTv.

Según la mujer su vida corría peligro y lo que empezó como una simple pelea casi termina en un homicidio.

“Luego de que me golpearon ellas me miran y me dicen: ‘le vamos a matar a su papá'”, aseguró en el medio mencionado.