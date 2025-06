Días de incertidumbre y sufrimiento terminaron para la familia de David Esteban Nocua, un adolescente de 14 años que fue hallado muerto en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Luego de varias semanas de investigación, las autoridades lograron capturar a los dos jóvenes responsables de este trágico hecho. El caso ha generado un debate profundo en la sociedad colombiana acerca de la responsabilidad penal de menores de edad y la necesidad de penas más rigurosas para estos casos.

David Nocua fue reportado como desaparecido el 8 de mayo, tras salir de su vivienda para visitar a su exnovia, con quien compartía el mismo grado escolar. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la joven y su actual pareja idearon un plan para citar a David bajo el pretexto de resolver un desacuerdo surgido semanas antes en el colegio. El encuentro terminó en una zona boscosa, donde, de acuerdo con la confesión de ambos jóvenes, procedieron a atacar y asesinar a Nocua con un arma blanca.

Lizeth Monroy, madre de David, expresó en una entrevista con Citytv su impresión ante la confesión de los responsables: aunque la detención le aporta un poco de alivio, reconoce que el dolor de perder a su hijo es irreparable. Agradece la labor de los investigadores y espera que este caso sirva para que las leyes colombianas impongan sanciones más estrictas a los menores que incurran en delitos graves.

“Sara y Carlos se hacen responsables del homicidio de mi hijo y realmente pues todo esto se lleva a cabo gracias al señor fiscal, a los investigadores, a los que estuvieron a cargo de este caso. Siempre lo he pensado y siempre he dicho que la mano de Dios ha estado también conmigo, con mi familia. Estebitan también ha estado, de alguna otra manera, con nosotros, para que esto no quedara impune, porque pues la muerte de él fue muy injusta. Es algo que no cabe en la cabeza de alguien normal, que hubiera tenido que pasar de esta manera”, indicó.

Según testimonios recabados por El Tiempo, Pulzo y otros medios, David fue llevado a la casa del actual novio de su exnovia con el argumento de resolver un conflicto. Posteriormente, fue guiado hacia un bosque cercano, donde la joven organizó lo que parecía ser una “sorpresa”. Uno de los involucrados relató que la exnovia de David le pidió taparle los ojos a la víctima, y luego, sin mediar palabra, lo atacó varias veces con una navaja. La investigación determinó que la agresión fue premeditada y que ambos participantes intentaron ocultar el cuerpo.

“Todo, todo lo planeó. Ella salió directamente, o donde tengo entendido, se escapó de donde estaba, directamente a hacerle daño a mi hijo. Ella ya tenía todo planeado, ya sabía qué iban a hacer, qué iban a decir, y este chico también se prestó para eso”, agregó Lizeth.

Tras conocer la verdad, la madre del menor hizo un llamado a la sociedad sobre la importancia de estar atentos a la vida de los jóvenes y adolescentes, y no juzgar las circunstancias familiares sin conocer el contexto real de cada uno. Insistió en que es necesario fomentar el acompañamiento y la orientación emocional en el entorno escolar y familiar, de tal manera que situaciones como la que vivió su hijo no se repitan.

“Primero que todo, estar más pendientes de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. No juzguemos ni critiquemos la vida de las demás personas, porque no sabemos qué es lo que realmente está pasando en casa de cada quien”, comentó.

Las autoridades indicaron que ambos responsables enfrentarán un proceso judicial y serán enviados a un centro de detención para menores. En los próximos días se definirá la sentencia que deberán cumplir, y la familia de David, acompañada de la comunidad, continuará en su búsqueda de justicia y de medidas que protejan a la infancia en el país.

