Heiner Yoel Loaiza Colo, así fue identificado el patrullero de la Policía Nacional que murió en medio de una balacera en Bogotá, el pasado sábado 6 de julio, en hechos que todavía son materia de investigación por parte de las autoridades. El lamentable suceso ocurrió cerca del Portal Sur de Transmilenio.

De Loaiza se sabe que llevaba 8 años en la Policía Nacional y hace tan solo 5 meses había sido trasladado a Bogotá y estaba adscrito al CAI La Solita, en la localidad de Ciudad Bolívar. Se ha conocido que el patrullero murió en medio de un enfrentamiento con ladrones, según informó El Tiempo.

Al respecto, Liliana Colo, la mamá del patrullero, pidió justicia con su hijo en Citytv y aseguró que él murió cumpliendo sus deberes con el país y se lo regresaron sin vida.

“Me lo mataron esos venezolanos todo por defender al pueblo. ¿Por qué señor alcalde permite que los venezolanos le hagan tanto daño a los policías?. No lo permitan. A mi hijo lo mataron y solo llevaba seis mesecitos aquí”, indicó en el noticiero la señora Colo,

Además, la mujer también reveló en la entrevista que su hijo estaba muy feliz de llegar a Bogotá, pues eso les iba a facilitar mucho la vida a él y a sus familiares: “Él me dijo ‘mami estoy muy feliz que me vayan a trasladar a Bogotá porque voy a poder estar más cerca de usted’ y yo lo recibí con mucho amor porque lo quería tener al lado mío y mire lo que le pasó, se me lo llevaron, lo mataron”.

Lo que se conoce es Loaiza se encontró con 4 ladrones que querían robar cerca del portal de Transmilenio. En ese momento se inició un cruce de disparos en el que dos hombres, montados en una moto, le propinaron un disparo en su abdomen que no tenía cubierto por el chaleco antibalas que le dan de dotación, de acuerdo con el impreso.