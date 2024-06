Por: Canal Uno

El trágico asesinato de Celeste Morales, una niña de tan solo tres años, ha conmocionado a la comunidad y ha puesto en evidencia las fallas del sistema de protección social. La pequeña Celeste falleció la madrugada del 31 de mayo, víctima de múltiples golpes, supuestamente infligidos por su padrastro, quien actualmente enfrenta cargos no por homicidio, sino por pornografía infantil vinculada a otro caso.

La madre de Celeste, una mujer joven que ha vivido en condiciones de maltrato y desamparo, compartió su desgarradora historia con Sin Carreta. Víctima tanto de su excompañero sentimental como de la desatención del Gobierno, esta madre se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, sin recibir el apoyo necesario para proteger a su hija.

Durante la entrevista, la madre nos mostró audios amenazantes enviados por el padrastro de Celeste, revelando el nivel de intimidación y violencia al que estaba sometida donde el hombre le dice: “Es que sabe cuál es el problema?, que sí… usted me falla a mí y, enserio…yo pruebo.. que la apuñalo, a lo bien” Estos audios son una prueba contundente del terror que vivía, un terror que, lamentablemente, no fue atendido a tiempo por las autoridades competentes, donde incluso en muchas ocasiones llego a los hechos, afirma la mujer.

“Él me quemó con la plancha del pelo, después me corto la mano donde tengo la cicatriz en la mano, me pegaba puños patadas, me ahorcaba”.

Este caso ha desatado una ola de indignación y ha generado un llamado urgente a la revisión de las políticas de protección infantil y apoyo a víctimas de violencia doméstica.

La madre de Celeste, en medio de su dolor, hace un llamado a todas las instituciones y a la sociedad en general para que no permitan que ninguna otra madre o niño sufran el mismo destino.

El informe de medicina legal dicen que la muerte de la niña se dio tras haber recibido más de 40 golpes, politraumatismo con múltiples contusiones en la cabeza, tórax y abdomen y tras este informe el presunto asesino esta capturado en estos momentos por haberle encontrado contenido de pornografía infantil en el celular, pero aún no ha sido judicializado por el asesinato de la menor.

¿Cómo fueron los hechos según lo contado por la mamá?

“Yo escuché que la niña grito, yo cogí la toalla como pude salí corriendo, a ver porque había llorado o porque había gritado, cuando llegue a la pieza, Brayan la tenía en el colchón dándole muchas patadas”.

La mujer asegura que no es la primera vez donde ocurrían estos hechos de violencia intrafamiliar y afirma que: “Era muy celoso ósea yo salía y usted no se pone una falda, usted no se pone tal cosa, ósea ni siquiera en jean”.

Llamado a la acción y recursos disponibles

Es crucial recordar que nadie debería enfrentar la violencia en el hogar solo. Si usted, al igual que la madre de Celeste, está sufriendo o ha sufrido algún tipo de violencia, no dude en buscar ayuda. La Línea Púrpura ofrece un espacio seguro y confidencial para recibir apoyo y orientación. A nivel nacional, puede comunicarse marcando el número 018000112137. Además, existe la opción de contactar a través de WhatsApp al número 300 755 1846.

Es esencial destacar que, en respuesta a estas tragedias y con el objetivo de fortalecer la protección de los menores, el Senado de la República ha aprobado la Ley Sara Sofía. Esta legislación tiene como objetivo potenciar la acción de la policía al trabajar en estrecha colaboración con la población civil para detectar de manera más efectiva casos de menores de edad desaparecidos. Este paso hacia adelante es un recordatorio de la importancia de una respuesta coordinada y efectiva ante la violencia y el abuso infantil.