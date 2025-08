El 28 de octubre de 2024, un crimen estremeció a los habitantes del barrio Las Ferias, en Bogotá. Darwin Beltrán fue señalado de asesinar a sus dos hijos, Santi Esteban, de 4 años, y Susan Camila, de 7. Hoy, el caso sigue creado polémica debido a la estrategia de la defensa, que busca demostrar que el acusado padece trastornos mentales, lo que podría declararlo inimputable.

El abogado de Beltrán sostiene que su cliente no estaba consciente cuando cometió el doble homicidio. Esta versión es respaldada por su madre y su hermana, quienes afirman que el hombre habría sufrido una “laguna mental” durante el crimen.

“Él no estaba consciente. Porque una persona consciente no ataca a sus propios hijos”, aseguró Katerine Beltrán, hermana del procesado, en el programa ‘Séptimo Día’ de Caracol Televisión.

Incluso, la madre del acusado, Gladis Beltrán, contó que en una visita a la cárcel, su hijo le dijo:

“Mamá, si yo adoraba a mis hijos. Yo no me acuerdo, tuve como una laguna mental, no sé qué fue lo que pasó”.