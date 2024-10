Por: Blu Radio

En la tarde de este 28 de octubre, un trágico suceso conmocionó a la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá. Darwin Felipe Beltrán, un hombre de 31 años, fue capturado luego de asesinar a sus dos hijos, de 4 y 7 años. El hecho dejó consternados a vecinos y a toda la comunidad.

Los cuerpos de los menores fueron hallados sin signos vitales en una cama dentro de la vivienda. Según las primeras informaciones, Beltrán habría cometido el crimen por una supuesta infidelidad de su pareja sentimental, madre de los niños. Tras el suceso, fue capturado y trasladado a la estación de Policía de Engativá.

Vecinos del sector manifestaron su asombro ante la tragedia, describiendo a Beltrán como alguien tranquilo y sin aparentes signos de violencia. “Solo lo conozco de donde jugaban fútbol. Trabaja en una empresa de alquiler de sillas. Un pelado bien, joven el chino. No sé nada más. Solo a él lo conocía. Lo veía jugar fútbol, tranquilo, no parecía sospechoso de algo”, comentó una vecina cercana.

Otra residente compartió detalles sobre la relación de Beltrán con su pareja y su estado emocional. “Se me hizo muy raro. Sí tuvo un tiempo en las drogas. Hablaba mucho conmigo. Yo le decía que tuviera paciencia y le pidiera a Dios. Si él llegaba a la casa sin un peso ni para comer, ella (la madre de los niños) se la montaba. Él me preguntaba que qué hacía, si se iba o se quedaba. No parecía violento. Por eso se me hace extraño. Ellos eran como muy unidos”, expresó.

A pesar de estos testimonios, el historial de Beltrán muestra antecedentes por violencia intrafamiliar y receptación, aunque no contaba con una orden de captura vigente al momento de los hechos. El coronel Pedro Saavedra, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía de Bogotá, informó que la Policía Nacional recibió el reporte inicial a través de la línea 123, motivado por una riña en vía pública, lo que llevó a la intervención y detención de Beltrán.

“El caso ocurrió en el sector de Las Ferias, donde, lamentablemente, dos menores de edad perdieron la vida. Una unidad del laboratorio de criminalística ya se encuentra recopilando todos los elementos materiales probatorios que serán entregados a la Fiscalía de la Nación para continuar con el proceso judicial”, declaró el coronel Saavedra.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció en redes sociales ante el asesinato de los menores. En su cuenta de X (anteriormente Twitter), manifestó su profundo rechazo: “Lamento profundamente la noticia del asesinato de dos niños de 4 y 7 años por parte de su padre”. Galán pidió a la justicia imponer la pena más severa posible en este caso que ha dejado a la comunidad sumida en la tristeza.

