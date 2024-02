Luego de varios días de lucha contra las llamas, los bomberos de Bogotá celebraron un aguacero que refrescó a la capital del país. Aunque sea por pocos segundos, los rescatistas se mostraron felices y optimistas.

(Le puede interesar: ¿Desde cuándo no llovía en Bogotá? Ciudadanos, empapados, celebran aguaceros de esta tarde)

Además de la alegría de los valientes bomberos, varios usuarios de redes sociales mostraron la emoción que les produjeron las lluvias.

“Los quiero mucho, señores bomberos”, “muchas gracias por esta labor tan increíble. Ustedes son unos héroes. Siempre adelante” y “nunca más me volveré a quejar por la lluvia, estoy tan feliz que me parece un sueño. Gracias por su valiosa labor”, son algunas de las reacciones.

¿Cómo evitar incendios forestales?

No hacer fogatas ni quemas agrícolas, de residuos o material vegetal. No arrojar fósforos, vidrios, botellas, fósforos o colillas de cigarrillo al suelo. No arrojar residuos en espacios verdes. No usar pólvora o fuegos artificiales. Si observa un incendio o quema reportarlo de inmediato a la Línea 123. Así puede consultar los incendios forestales activos y zonas de riesgo.