Un delincuente en Bogotá utilizaba el vehículo de su tía para cometer hurtos en varias localidades de la capital de Colombia. El joven fue detenido por las autoridades luego de que se volcara junto a sus cómplices tras un robo.

Los delincuentes habían roto el espejo de un carro para robar un bolso que estaba al interior, emprendieron la huida y se volcaron.

Hampón usaba el carro que le prestó su tía para cometer hurtos: “Obvio, yo sé que está mal hecho”, dijo descaradamente cuando lo atraparon 👉 https://t.co/CxjX6vcHka pic.twitter.com/zoeYWCyQji — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 2, 2024

La tía del criminal llegó hasta el lugar donde lo capturaron, lo golpeó y les aseguró a las autoridades que le había prestado su carro al sobrino para que este trabajara en aplicaciones de movilidad.

En las cámaras del Ojo de la noche, de Noticias Caracol en vivo, quedó grabado el momento en que la mujer le propinó varios golpes a su familiar, quien se encontraba esposado en el piso.

Ladrón en Bogotá dio su versión de lo que pasó

El ladrón habló luego de la captura y dijo que: “El carro llevaba pocos días con ella (la tía) y me habían dado la confianza de sacarlo y darle la vueltica. No hace mucho me dedico a esto”.

Además, el criminal dijo estar arrepentido por lo sucedido: “Cada acción tiene una consecuencia y son malas”.

La Policía Metropolitana de Bogotá hizo un llamado a las personas que fueron víctimas de estos delincuentes para que se acerquen a identificar sus pertenencias y lleven a cabo las respectivas denuncias para que puedan ser procesados.