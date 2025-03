En las últimas horas, se conoció de la preocupante situación, que ocurrió cuando la víctima decidió pedir el servicio de transporte a través de una aplicación, al salir de una reunión con unas amigas hacia su casa, cerca de la una de la mañana.

La mujer afectada pidió a las personas siempre fijarse que las placas que aparecen en la aplicación sean las mismas del vehículo que llega a prestar el servicio, puesto que, según el relato, esta fue una de las primeras pistas de que algo andaba mal.

Sin embargo, pese a esta señal de alerta inicial, la usuaria decidió subirse al carro, ante las explicaciones del conductor, que le dijo que estaba en otro vehículo, porque, supuestamente, estaba “haciendo un bono”.

Terrible experiencia la de esta chica con la aplicación @didicolombia. No estamos seguras en ninguna parte Dios mío. pic.twitter.com/aTA4q2L6BC — Paola Echeverría (@SoyPaoEcheverry) March 10, 2025

“A los 10 minutos empecé a sentirme adormecida, como que la lengua estaba seca, estaba rara. Obviamente me di cuenta. Le dije al tipo, ábrame la puerta ya y lo que hizo fue echar seguro en el carro”, contó la joven.

La afectada narró que quedó en ‘shock’ por lo que estaba ocurriendo y, al sentir su vida en riesgo, notó que la ventana estaba abierta y, sin pensarlo, sacó el cuerpo y se lanzó a través de la misma.

“Empecé a gritar que alguien me ayudara, no había un alma por ahí y el tipo huyó. Una familia me abrió, llamé a la policía y puse la denuncia”, aseguró.

De igual manera, en el video mostró los moretones que le quedaron al lanzarse del carro y la denuncia que interpuso ante la Policía. La mujer asegura que producto de esta situación está sufriendo estrés postraumático y no ha tenido la confianza de subirse a ningún carro. “He tenido demasiados ataques de pánico”, afirmó.

Pulzo se comunicó con la plataforma DiDi para conocer su versión sobre estos hechos y la compañía aseguró que a lo largo del día emitirá un comunicado al respecto.

