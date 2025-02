La causa de la muerte del joven bogotano de 24 años, Frank Stiven Julio Ángel, es insólita: lo mataron por reclamar un oso de peluche.

(Vea también: Consternación por crimen en Bogotá: mujer fue encontrada en la calle con herida fatal)

Su caso volvió a tomar vigencia aunque han pasado 15 meses desde que aconteció, porque, al parecer, el vencimiento de términos favorece a los dos sindicados de quitarle la vida: un par de hermanos que fueron detenidos en el lugar de los hechos el día del crimen.

“En este país valió más un peluche que la vida de Frank”, dice la adolorida mamá de este joven, Karol Ángel. Recuerda que su hijo trabajaba en una empresa de limpieza urbana y aprovechaba sus ratos libres para buscar convertirse en ‘influencer’ de redes sociales que era su gran anhelo.

Lee También

“Por eso me duele que queden libres, no mataron un animal sino a un ser humano, ¿por qué la justicia en Colombia no actúa como deber ser?”, se pregunta Ángel.