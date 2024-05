Por: El Colombiano

Todo inició el 25 abril, en el barrio Alcaparros en Suba, Bogotá, cuando se publicó un video en las redes sociales donde se mostraba a Santiago que, utilizando solo un puño, noqueó a un presunto ladrón.

Debido a esto, El Colombiano se contactó con Santiago para que contara a detalle lo sucedido ese día en este sector de la capital colombiana.

“Iba a ir para el gimnasio, entonces el muchacho venía por la misma acera por donde yo venía y él caminaba super normal, aunque se le veía con muletas. Otro hombre también venía atrás de mí y me dijo: ‘le vendo droga’… y yo le dije que no consumía, pero el man me dijo: ‘el que mira, compra’. Minutos más tarde, tiró las muletas, se me vino encima sacando una navaja y me cogió del cuello”, dijo Santiago Reyes.

#NOTICIAS | ¡KO! ASÍ QUEDÓ ESTE LADRÓN ante el contundente golpe que le dío un hombre a quien pretendía robar, además, el valiente sujeto sacó corriendo al otro delincuente con el que andaba el ya vencido y noqueado ladrón. Sucedió en #Bogotá.#OasisMagazineCol #Información pic.twitter.com/9Yxou1s7qn — @OasisMagazineCOL (@OasisMagazineco) May 1, 2024

Aseguró Reyes que, al ver la situación con los dos sujetos, especialmente con el que le sacó la navaja, decidió defenderse dándole patadas a los dos en las rodillas y en el pecho. No obstante, un golpe certero en la cara fue detonante para que uno de ellos cayera noqueado y sin poderse mover.

Hace poco, este joven compartió un nuevo material en sus redes donde aseguró que dará clases de defensa personal, pues sabe taekwondo y boxeo.

“Esta semana estaré visitando muchos lugares de defensa personal. Por favor, estén pendientes de mi Instagram para compartirles los lugares donde estaré”, dijo Santiago en su cuenta de X.

Esten pendientes de mi insta: @santiagooo_reyes pic.twitter.com/5v1zJBpXyO — Santiago Reyes (@Santiag14459656) May 4, 2024

Además de ser un deportista, Santiago también baila y es modelo, actividades que comparte en sus redes sociales. Solo en Instagram cuenta con más de 6 mil seguidores.

