Santiago Reyes, sin saberlo, ni esperarlo, se volvió viral en redes sociales, luego de defenderse de dos delincuentes que en primer lugar insistieron que les comprara drogas, pero ante la negativa, optaron por intentar robarle sus audífonos.

Fue en ese momento, en que el joven dijo “tenía que defenderme” y golpeó en la cara a uno de los asaltantes, quien quedó noqueado en el piso y su cómplice, ya asustado, trató también de evitar otro golpe. Esta situación fue grabada por un testigo que la compartió en redes sociales y tomó fuerza por la particularidad y precisión de Santiago.

(Vea también: Avisan cuánto tiempo estará cerrada la estación Calle 26 de Transmilenio; va para largo)

“Me rompió la camisa con el cuchillo, y ahí reaccioné. Me dije que me tocaba defenderme, pero yo no le quise pegar más, ya había llegado la Policía”, dijo el joven.