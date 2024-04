Una noche aterradora pasó una pareja en Bogotá con lo que pasó con lo que pasó con Miguel Moreno, un hombre que estaba celebrando su cumpleaños y se dirigía hacia su casa en el sur de la ciudad cuando de repente fue chocado por ladrones que fingieron el accidente para robarlo y hasta secuestrarlo, según informó Noticias Caracol.

(Vea también: Falsos pasajeros secuestraron a conductor de aplicación en vía Medellín–Bogotá)

De acuerdo con el relato del hombre, delincuentes en motocicletas golpearon su carro, por lo que hicieron que la víctima se bajara a revisar el vehículo; sin embargo, lo que parecía ser un choque simple, terminó en una pesadilla cuando otros tres individuos se bajaron de un taxi, lo abordaron y lo subieron a su automóvil, de acuerdo con el noticiero.

Su esposa, en medio de la angustia, escuchó todo el robo y lo que vivió el hombre, pues en ese momento estaba hablando con él por el celular. A la víctima la montaron en la parte de atrás del carro, la amordazaron, amenazaron y secuestraron, según el citado medio.

“Me cerró un taxi, y es donde se bajan los venezolanos y me abordan con un revólver y me meten en la parte de atrás del carro y me ponen a dar vueltas por todo lado y me botaron por allá”, indicó en la entrevista.

#OjoDeLaNoche | En la localidad de Bosa, en Bogotá, un hombre que estaba cumpliendo años y se dirigía a su casa, fue atracado y secuestrado por delincuentes que chocaron su vehículo, fingiendo un accidente. ¿Qué pasó? Le contamos. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/7p1EoSu2C8 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 12, 2024

Lee También

Luego de 4 carros de angustia, el hombre fue encontrado en la zona rural de Ciudad Bolívar, más exactamente en la vereda de Quiba: “Estoy bien, el susto fue grande. Con una cinta me amordazaron la boca para que no les hablaran y me tenían todo el trayecto amarrado. Me decían que me quedara callado, sino me mataban”.

A la víctima le hurtaron su celular, documentos y el vehículo, por lo que ya las autoridades están buscando el vehículo y a los delincuentes que cometieron este acto.