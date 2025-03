En los últimos días se viralizó el video de las cámaras de seguridad de una tienda de barrio en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, donde una niña de 13 años se escondió de un hombre que la estaba siguiendo.

(Vea también: Dramático robo cerca de la terminal Salitre: a taxista le quitaron carro y vaciaron cuentas)

El ‘clip’ llamó la atención de varios padres de familia, luego de que quedara en evidencia la grave crisis de indefensión a la que están expuestos miles de niños, niñas y adolescentes en la capital por hombres inescrupulosos que buscan aprovecharse de su vulnerabilidad y cometer vejámenes como los que cada día son más frecuentes.

En la grabación se ve cómo la menor, con cara de angustia, entra a la tienda y le solicita a la vendedora que la ayude, ya que un sujeto la seguía desde que salió de la casa. Justo unos segundos después, aparece el señalado acosador en la entrada del local, en espera de que la menor se quede sola.

Ante la presencia del hombre, la mujer que atendía el local le preguntó si necesitaba algo, a lo que respondió con una negativa para luego irse del lugar.

“El tipo le decía que era muy bonita, que se fuera con él o si no se la iba a llevar”, comentó en entrevista con CityTv la madre de la menor, quien decidió no compartir su identidad.

Al parecer, la niña había salido de su casa para hacer un mandado cuando fue abordada por este sujeto, quien usaba una gorra y una chaqueta azul, y la siguió hasta que ingresó al local.

“La señora le ayudó para que él no le hiciera nada. Ella me cuenta [su hija] que el tipo salió corriendo cuando vio a la vendedora. La señora me llamó pero al ver que yo no contestaba, porque iba en el transporte público, ella decidió acompañarla hasta la casa”, compartió la mujer.