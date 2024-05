Ya han pasado varios meses desde que ocurrió el asesinato del empresario Roberto Franco Charry, en inmediaciones del Parque de la 93 en Bogotá. En las últimas horas salieron a la luz sus últimas declaraciones, minutos antes de que exhalara su último aliento de vida en la clínica El Country.

Con el tiempo se han conocido más detalles de la dramática escena que dejó el atentado que recibió el empresario y que quedó grabado en un video que se hizo público.

En las imágenes se puede ver cómo el hombre alcanza a hacer una llamada antes de desplomarse en la recepción del edificio al que estaba entrando para el momento del ataque. Luego, después de que la grabación se corta, es cuando llega el hombre que logró sostener a Franco en los brazos antes de que pudieran trasladarlo a un centro médico, según narra la Revista Semana.

El testigo contó a la Fiscalía que el empresario logró pronunciar el nombre del presunto asesino intelectual, que habría pagado a dos hombres para cometer el vil acto.

“Cuando cae al piso, él me dice en tres ocasiones: fue Jonathan Romero, fue Jonathan Romero, fue Jonathan Romero. Él solo me decía que no gritara y en esos momentos llega Hugo Romero y lo llevamos a la Clínica del Country, pero cuando nos subimos a la camioneta ya no hablaba bien, entramos a la clínica y como a los cinco minutos nos dijeron que había fallecido”, fue lo que dijo el hombre al ente acusador, según reveló el medio nacional.

¿Quién es Jonathan Romero, sospechoso de asesinato de Roberto Franco?

El nombre que pronunciaba sin parar el empresario minutos antes de morir era el mismo del hombre con el que tendría una reunión importante y del cual había recibido amenazas, según reveló el mismo testigo, citado por Semana.

Muchos testigos, según el expediente del caso, han mencionado el mismo nombre, que pertenece al hombre a quien Franco le estaba auditando la empresa de la cual es gerente: El Arrozal.

“Habíamos tenido una charla el día anterior, él me dijo que había sido amenazado por Jonathan Romero, así me lo dijo siempre, y esta no fue la excepción. Un día antes, en su apartamento, me reuní con él, me dijo que tenía muchos temas de estrés y que tenían que ver con Jonathan Romero. Me dijo que la situación estaba bastante complicada, que iban a tener una reunión, que iban a tratar de conciliar la última vez”, dijo también en sus declaraciones, según ese medio.