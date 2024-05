Un joven DJ en Bogotá indicó que vivió una compleja situación cuando salía de su trabajo en la capital. Al hombre lo intentaron robar y lo terminaron apuñalando, por lo que está pasando por una situación médica difícil y pide que el hecho no quede impune, según informó Citytv.

De acuerdo con Holman Sanabria, como se identificó la víctima en el noticiero, el hecho ocurrió en la calle 26 con la avenida Ciudad de Cali, cuando él transitaba por el puente peatonal. Allí, 3 hombres se le acercaron, los amenazaron y le pidieron sus pertenencias, pero al oponerse al hurto, le quisieron dar una puñalada en el pecho.

En ese instante, Sanabria alcanzó a hacer una maniobra para evitar que lo agredieran y terminaron hiriéndolo en una de sus manos y además dice que los delincuentes eran menores. Ante eso, la víctima salió a buscar ayuda y las autoridades lo trasladaron a un centro asistencial, pero aseguró que no le dieron asistencia para interponer la denuncia, de acuerdo con el citado medio.

“Iba para mi trabajo y en el puente de la Cali con 26, me cogieron tres menores de edad, dos chicos y una chica, con un puñal grandísimo”, señaló.

Cómo quedó el DJ después del intento de robo en Bogotá

Sumado a ello, el DJ le comentó a Citytv que tiene un mes de incapacidad y que le deben hacer un procedimiento quirúrgico en su mano para recuperar la movilidad de uno de sus dedos.

“Me tienen que hacer una cirugía. Hay parte de la mano que no puedo mover y siempre se me dificulta. Me dijo el doctor que gracias a Dios no fue tan grave o sino quedaría inmóvil”, expresó en la entrevista.