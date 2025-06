El Día del Padre es una fecha especial en la que se busca destacar el papel fundamental que tienen los papás dentro de las familias colombianas. Cada año, son más las personas que prefieren celebrar este día con experiencias diferentes, alejándose de los regalos tradicionales para crear momentos memorables junto a sus seres queridos. En este sentido, varios hoteles en Bogotá han preparado propuestas únicas para rendir homenaje a los padres, apostando por la buena cocina, el ambiente familiar y actividades de relajación.

El próximo fin de semana, especialmente el sábado 14 y el domingo 15 de junio, Hilton Bogotá Corferias y Hilton Bogotá, reconocidos por la calidad de su servicio y su oferta culinaria, tienen listos planes especiales para quienes buscan celebrar a los padres con actividades diferentes dentro de la ciudad. Estas propuestas no solo ofrecen excelente comida, sino que incluyen espectáculos musicales y opciones de bienestar, facilitando a las familias la posibilidad de vivir una experiencia completa y sin salir de Bogotá.

En el restaurante OKA Grill House del Hilton Bogotá Corferias, el sábado 14 de junio, los asistentes podrán disfrutar de un ‘buffet brunch’ pensado especialmente para la ocasión entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. El menú estará compuesto por estaciones de parrilla, cortes de carne premium y platos gourmet representativos de la cocina internacional, todo preparado en vivo. A esto se suma la ambientación con música en vivo, lo que genera un entorno ideal para compartir en familia y celebrar a los padres de una manera distinta.

Según Javier Cárcamo, gerente de Alimentos y Bebidas del Hilton Bogotá Corferias, el objetivo es que cada padre se sienta valorado. Los costos de este ‘brunch’ especial son de 150.000 para adultos, con posibilidad de adicionar open bar por 49.000. Los niños de 7 a 13 años tienen un descuento del 50 % y los menores de 6 años asisten sin costo. Se recomienda hacer reservas con anticipación debido a la disponibilidad limitada de lugares.

Cuánto cuesta quedarse en el hotel Hilton por el Día del Padre

Por su parte, Hilton Bogotá ha diseñado para el domingo 15 de junio un ‘brunch típico’ colombiano, que se servirá en el restaurante La Ventana entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. En la propuesta gastronómica se destacan platos tradicionales como lechona tolimense, costillas de cerdo ahumadas y chorizo santarrosano, además de opciones internacionales como New York Steak y una variedad de postres, en los que sobresale el tres leches con ron y café. El valor para cada persona es de 190.000 pesos y existen tarifas especiales para niños.

Adicionalmente, el hotel pone a disposición un paquete familiar de alojamiento que incluye habitación deluxe, acceso al executive lounge, piscina climatizada, gimnasio, un masaje de 40 minutos para el padre y descuentos en restaurantes. El precio del paquete por el fin de semana del Día del Padre es de 780.000 pesos, incluyendo el brunch del domingo. Si se prefiere otra fecha de junio, la tarifa es de 660.000 pesos e incluye desayuno extendido.

Qué concierto habrá en Bogotá para el Día del Padre

En Bogotá, el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES ha preparado una propuesta cultural para conmemorar esta ocasión, invitando a todos a disfrutar el próximo domingo 15 de junio de 2025, desde las 2:00 p. m., en el centro comercial El Tunal. Este evento ofrece un concierto gratuito con algunas de las agrupaciones más representativas de la escena musical afrocaribeña y de la salsa en la ciudad.

En este encuentro musical, tres bandas serán protagonistas. Por un lado, La Sonora Indestructible traerá su característico estilo fiel a la salsa clásica, evocando los ritmos del Caribe y haciendo vibrar a grandes y chicos con su energía. También se presentará La Sonora Latina, la orquesta institucional de la Universidad Nacional de Colombia, reconocida en la ciudad por su calidad interpretativa, su versatilidad y su capacidad para representar con orgullo la tradición salsera. Completando la velada estará Iguanos del Mar, agrupación con una propuesta de fusión que mezcla sonidos afrocaribeños con raíces colombianas, marcando la pauta por su alegría y dinamismo en escena.

