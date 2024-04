Por: Canal Uno

Cinco meses después de empezar su gestión como alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán respondió en una entrevista la cifra exacta que gana mensualmente en su puesto como mandatario.

Galán fue uno de los invitados a ‘Impresentables’, de LOS40 Colombia y allí, en medio de la conversación, Valentina Taguado le preguntó, un poco apenada, sobre cuánto dinero ganaba al mes.

“Qué pena, don alcalde, pero es que nosotros queremos saber esto y nosotros buscamos en Internet en estos días cuánto se ganaban las personas que están en la política. Entonces, queremos saber de boca suya, ¿sumercé cuánto se gana?”, preguntó la panelista.

Carlos Fernando Galán contó cuánto gana como alcalde de Bogotá

Galán, en medio de las risas, respondió de manera muy tranquila; “el alcalde de Bogotá, antes de descuentos, a uno le descuentan lo de retefuente y una cantidad de cosas, usualmente la gente dice “después de descuento”, para minimizar lo que realmente gana y no, creo que son 32 millones de pesos mensuales”. Además, añadió, que tiene medicina prepagada.

En los comentarios, muchos internautas se mostraron sorprendidos con la cifra relevada; muchos creen que es poco para las funciones que debe cumplir, mientras que otros aseguran que es demasiado.

“Opino lo mismo, siento que no es un salario alto para las responsabilidades, un gerente o hasta Directores de empresas grandes, ganan mucho más”, “32MM no es tanta plata (ojalá yo me ganará eso) pero hay muchos gerentes que ganan más que eso”, “32 millones antes de descuentos y 60 millones después del descuento ”, entre otros.