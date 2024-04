Con los distintos cortes de agua y el nivel actual de los embalses en Bogotá, Carlos Fernando Galán visitó el embalse de San Rafael para verificar el estado del cuerpo de agua, y aprovechó para responder una picante pregunta.

Luego de una larga charla, una periodista le preguntó al alcalde Mayor de Bogotá: “¿Se está bañando con su esposa?”. La respuesta del mandatario fue jocosa, pero sin titubeos: “No, no. No dan los horarios”. Además, agregó que la idea de bañarse en pareja es “Solo bañarse, no ponerse a hacer otras cosas porque ahí si no van a ahorrar agua”.

Acá el video con la respuesta del alcalde:

Consejos del alcalde para ahorrar agua

También confesó que hay días en los que descansa y prefiere no bañarse para contribuir con el ahorro del agua. Considerándolo como una práctica que cualquier persona puede hacer para cooperar en esta época de racionamiento.

Igualmente, dio 3 “tips” para no despilfarrar agua en casa:

Bañarse en menos de tres minutos. Poner un balde en la ducha para recoger el agua mientras se calienta. Jalar el inodoro solo si es necesario.

Aclaró que están pensando en implementar incentivos para promover una buena cultura ciudadana alrededor del consumo responsable del agua. Un desestimulo para los que desperdicien y un estimulo para los que ahorren.

Por otra parte, afirmó que para empezar a reducir las restricciones es necesario que haya 14 o 15 días seguidos en que llegue más agua a los embalses que la que sale.