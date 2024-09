La víctima fue identificada como Michel Rojas, de 16 años de edad, según informaron en Citytv. El crimen ocurrió el fin de semana en la localidad de Engativá, en Bogotá, y al parecer la pareja de la joven le disparó.

La primera versión indica que el autor del presunto feminicidio tiene 15 años de edad y le propinó un disparo en la cabeza a la joven causándole la muerte inmediata.

Las autoridades capturaron de inmediato al presunto feminicida, quien fue trasladado a un centro de reclusión de menores de edad, mientras avanza la investigación.

(Vea también: Encontraron a menor reportada como desaparecida en Bogotá: “Lo que hizo fue huir”)

En declaraciones brindadas a Citytv, Jocelyn Rojas, madre de la víctima, indicó que su hija y el novio tenían una relación desde hace un año y medio, y que se encontraban viviendo con ella.

“Eran novios y ellos vivían conmigo. Yo me la traje a vivir. Ella se fue primero y luego me buscó y yo me la traje porque es mi hija y no podía dejarla desamparada”, dijo.