Un acto totalmente extremo y de pánico fue el que protagonizó una mujer en el barrio Pontevedra, ubicado al norte de Bogotá, cuando se dispuso a limpiar las ventanas de un edificio.

Un video que circula en las redes sociales muestra cómo desde un piso 23 ella sale a un costado del apartamento, para disponerse a quitarle el polvo no solo a los ventanales, sino también al balcón de vidrio.

Esta acción la realizaba sin usar ningún tipo de protección en su cuerpo, ni elementos adecuados para realizar esta actividad, que deber hacerse bajo un certificado de curso de alturas y un permiso establecido.

En la publicación de Instagram decía: “No vale la pena poner la vida en peligro, desconozco las razones por la cual la empleada salió del balcón a limpiar los vidrios, pero prefiero suponer que estaba sola haciendo su trabajo, que sus jefes confían en ella y salen de su apartamento. Puedo ver que es una mujer juiciosa, dedicada que hace con amor su trabajo sin medir el peligro. Difícil encontrar hoy en día una empleada así, una profesional en oficios varios. Mis felicitaciones y que nunca más vuelva a poner su vida en riesgo, pero habla muy bien de ella”.

Este material audiovisual despertó todo tipo de asombro en las redes sociales, ya que indicaron que la señora estaba “exponiendo la vida con tal de preservar el trabajo”.

“Muchas personas por cuidar su pinche trabajo sé exponen y los malos patrones ni siquiera sé preguntan cómo hiciste para limpiar esa ventana por fuera señores administradores más cuidado con estas actividades por favor (sic)”, comentó Héctor Javier Sánchez arboleda.

“Uyyy supongo que es la señora del aseo mas no la señora de la casa, o sea q ella no piensa sino en quedar bien con la patrona o la patrona es demasiado exigente?? Menos mal no paso nada ojalá no le echen por eso (sic)”, comentó Patricia Gómez.