La tarde del pasado miércoles 28 de febrero fue la última vez que familiares y amigos tuvieron noticias de Juan Camilo Burgos Méndez, un hombre de 32 años que se desempeña como arquitecto y pasaba sus días visitando clientes, instalaciones de obras y otros trabajos, según mencionó su hermano Diego Burgos, quien contó cómo fueron los días antes de la desaparición y cómo ha sido la búsqueda.

“La semana inició como cualquier otra, no hubo nada raro. Juan llegó el miércoles a su primera visita con un cliente, con quien tenía una reunión en la oficina de esa persona, ubicada en el edificio de la calle 72 con séptima. Nosotros ya comprobamos que él estuvo ahí y que entró”, dijo Diego.

Después de este encuentro, cerca de la 1:30 p. m., Juan Camilo le habría escrito a una amiga contándole que ya iba de salida a visitar a más clientes. Y ahí es cuando ya nadie más vuelve a saber de él, “ya no hay más mensajes, no hay más registro, ahí se nota que se le apaga el celular y no hay más contacto”, contó el hermano.

En la noche, es cuando la familia de Juan Camilo comienza a angustiarse por su desaparición, ya que en el grupo de WhatsApp familiar, en el que se saludan a diario y se reportan todas las noches, él no apareció.

“Esperamos a que apareciera más tarde, pero no llega, la madrugada del jueves nos empezamos a preocupar, a llamar a todo el mundo, lo intentamos contactar por cualquier medio, pero no hay manera y empezamos a llamar a los clientes, a los conocidos, a atar cabos. Llega el jueves en la noche nada que aparece y ahí es cuando empezamos a movernos”, mencionó Diego Burgos.

Es entonces cuando la familia de Juan Camilo se acerca a Medicina Legal, pero no lo encuentran allá. Después se dirigieron a la Fiscalía donde interponen la denuncia de su desaparición e inicia la etapa de investigación por un equipo de esa entidad.

“El equipo que ya está encargado está corriendo con el proceso, están corroborando la información, en esas estamos. Ya después de cinco días de desaparecido, en la Fiscalía nos dicen que debemos ampliar la información de la desaparición lo que más podamos, para poder llegar al mayor número de personas”, agregó el familiar.

Otro detalle sobre Juan Camilo es que hace poco tuvo que entregar el apartamento donde vivía solo y se fue a vivir con sus padres, “sin embargo, por más de que ellos estaban ahí, pues nos avisábamos por WhatsApp en dónde estábamos y aunque no era una comunicación constante, por la mañana nos saludábamos y por la noche decíamos ‘listo ya llegamos, estamos bien’. Incluso, el día que desapareció, se sabe que él salió en un Uber, llegó al trabajo y aparentemente todo estuvo normal”.

Cabe recordar que el día que desapareció Juan Camilo Burgos, vestía un pantalón de tela azul oscuro y un saco de capota negro. No llevaba maleta ni computador. Además, esa mañana, el hombre habló con su equipo de trabajo y después de la 1:00 p. m. es cuando deja de contestarle a todo el mundo. Situación que tiene angustiada a la familia Burgos Méndez.

“No hay ninguna idea o sospecha de extorsión o de algo feo, él era una persona sin enemigos, muy tranquilo, no somos personas adineradas ni nada de ese estilo, él es un arquitecto joven, no tiene una megaempresa, no creemos que haya sido objeto de un robo”, recalcó el hermano.

Finalmente, la familia comenta que ya han hecho un recorrido por los hospitales de la ciudad, por los CAI, en la zona en la que desapareció (en el sector de la calle 72 en la localidad de Chapinero) y que la Fiscalía se encuentra corroborando los testimonios y llevando a cabo el debido proceso.

Si usted tiene información sobre el paradero de Juan Camilo Burgos Méndez, puede comunicarse al celular 3001012391 o la seccional de la Policía Judicial de Bogotá de desaparecidos 6015803814 en la extensión 17710.

Mi hermano Juan Camilo Burgos está desaparecido. Gracias por toda su ayuda compartiendo la información. ¡Vamos a encontrarlo! Si último rastro fue el miércoles 28 de febrero a la 1:30pm en la calle 72 con carrera 7 en Bogotá, Colombia. pic.twitter.com/Csc7WhnWR5 — Diego Burgos (@diegoburgos) March 3, 2024

