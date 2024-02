Como Manuel Julián Albornoz Murillo fue identificado el estudiante de la Universidad Nacional que desapareció desde el pasado 19 de febrero en Bogotá cuando salió de su clase. Lo grave del caso es que el joven padece un trastorno mental y su madre está desesperada buscándolo por toda la ciudad, sin obtener alguna ayuda de las autoridades, según informó Red+Noticias.

La mujer no se ha quedado quieta y ha conseguido videos de cámaras de seguridad de varias partes de la ciudad para encontrar a su hijo, quien desapareció ese lunes sobre las 9:00 de la mañana cuando salió de la universidad para regresar a su casa en el barrio Juan XXIII, en el nororiente de Bogotá, de acuerdo con el citado medio.

De un momento a otro, su celular se apagó y el joven nunca más volvió a su casa. Lo que se sabe es que Manuel Albornoz llegó ese día al portal de la 80 en Transmilenio y luego caminó hasta Cota, Cubndinamarca, donde llegó entre las 11:00 a. m. y a la 1:30 p. m., cuando se le vio por última vez en la variante con Chía, según el noticiero.

“Él va caminando porque no tiene plata. Tenía $ 20.000 el lunes, que fue lo que yo le di cuando se fue a la universidad. Todo el recorrido lo ha hecho a pie. Estoy en Chía porque me toca hacer el mismo ejercicio: buscar cámaras, quien me ayude. Porque las instituciones, realmente, poco y nada”, dijo la madre del joven estudiante, Doña Maritza, al citado medio.

Lo más grave del caso es que Manuel Julián Albornoz Murillo no es la primera vez que se desaparece. El pasado 17 de enero, el estudiante se perdió, salió de Funza, Cundinamarca y terminó en Palmira, Valle del Cauca, según el medio de comunicación.

#ComunidadUNAL Ayúdanos a encontrar a Manuel Julián Albornoz Murillo, estudiante de Sociología de la @un_bogota y quien fue visto por último vez el pasado 17 de enero en Funza, Cundinamarca | Cualquier información pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen en la imagen 👇 pic.twitter.com/GrVG2fiLA8 — Universidad Nacional de Colombia (@UNALOficial) February 10, 2023

De acuerdo con el cartel de búsqueda, el joven sufre de esquizofrenia, tiene un control psiquiátrico mensual, mide 1.70 cm, una camiseta azul oscuro con cuello redondo con un escudo de Millonarios, un saco café, ‘jean’ azul y tenis negros.