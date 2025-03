En la UCI del Hospital Simón Bolívar están las dos estudiantes del 11 del Colegio Agustiniano Norte luego de sufrir graves quemaduras. Según el relato, un estudiante agregó un líquido inflamable a un mechero durante un experimento en un laboratorio de física.

Las estudiantes, ambas de 16 años, quedaron en llamas y no pudieron apagarlas con la ducha de emergencia, ya que no tenían agua. Por otra parte, tampoco había extintor, por lo que terminaron dando vueltas en el piso para apagar las llamas.

Yamile Romero, mamá de una de las jóvenes, dio nuevos detalles del accidente en Semana. “Tuvo quemaduras en sus vías respiratorias, las fosas nasales, laringe, faringe. Duró dos días inconsciente, con respiración asistida“, contó.

Por su parte, el medio citado también habló con el papá de la segunda joven herida y reveló que el viernes le hicieron una segunda cirugía reconstructiva. “Las quemaduras no han evolucionado realmente bien, tiene comprometido parte del tórax, el abdomen, las extremidades superiores y parte del cuello y la quijada”, dijo. No obstante, la cara sí ha evolucionado de forma satisfactoria.

Hasta el momento, el pronóstico de las adolescentes es reservado y los padres de ambas esperan que el colegio se haga responsable del accidente. Giraldo y Romero han coincidido en que no han recibido la información correspondiente a la póliza que cubre estos casos. Romero explicó que el seguro estudiantil no ha cubierto nada de lo sucedido porque no hay convenio con el Hospital Simón Bolívar.

“Hoy en día ni siquiera sabemos quién es la aseguradora para la póliza de responsabilidad civil. No nos han entregado ni siquiera la copia para poder compulsar todo lo que se viene. Esto es un tema grave”, le dijo Giraldo a dicho medio.

El colegio, por su parte, no se ha pronunciado sobre las acusaciones del accidente, pero sí emitió un comunicado hablando del caso. En este, aseguró que están siendo investigados por el Comité del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

