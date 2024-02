Extorsionistas en Bogotá siguen haciendo de las suyas. Los descarado delincuentes hasta les piden a los comerciantes del sector del 7 de Agosto reuniones para que le “colaboren con la organización criminal”.

Aunque los comerciantes de este sector de la capital colombiana aseguran que llevaban más o menos un mes sin recibir amenazas de estos extorsionistas en Bogotá, atemorizantes mensajes volvieron a llegar desde la semana pasada.

“Vamos a dialogar, no se hagan intervenir, no se dejen engañar de las autoridades, ellos no los van a cuidar toda la vida. Si todos los comercios se reúnen y nos apoyan, va a ser todo más fácil y van a trabajar tranquilos todos”, dicen los mensajes que les están llegando, a través de WhatsApp, a los comerciantes.