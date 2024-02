Hay alerta en Valle del Cauca, por el aumento en casos de extorsión. Durante dos días consecutivos, un hombre empezó a recibir llamadas de un supuesto cliente que necesitaba la evaluación de una finca a las afueras de Cali. Lo que nunca imaginó es que esto sería una farsa y pretendían pedir dinero a cambio de su vida.

“Me contactaron por celular para poder cotizar unos trabajos, luego me dieron una localización. Llegué a esa localización, en ese punto no había nadie, era una vía boscosa con cuatro entradas y en ese momento me quedé sin señal. Al compañero que estaba conmigo sí le entró señal, entonces lo llamaron a él y ahí empezó todo”, narró la víctima.